Гражданина Латвии осудили в Беларуси на четыре года за оскорбление Лукашенко

Белорусский суд приговорил гражданина Латвии к четырем годам колонии общего режима, сообщает LETA со ссылкой на МИД.

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МИД не раскрывает личность и причину, по которой гражданин Латвии попал в белорусскую тюрьму, но портал jauns.lv пишет, что осужденного зовут Дмитрий Михайлов, а преступление его состоит в том, что он "задел" президента Александра Лукашенко, "разжигал ненависть" и требовал санкций в отношении Беларуси.

Латвия потребовала от Беларуси объяснений в связи с тем, что 14 декабря на заседание суда в Минске не пустили латвийского консула, и на заседание 21 декабря работники консульства смогли попасть. Однако их возможности ограничены. Согласно Венской конвенции, они имеют право связываться с гражданами своей страны и получать к ним доступ, однако не имеют право вмешиваться во внутренние дела другой страны — а суд и работа полиции считаются таковыми.