Гражданина Латвии судят за участие в военных действиях в Донбассе
Foto: AFP/Scanpix

Во вторник, в суде Видземского предместья Риги начнется процесс по делу жителя Мадоны Ивара Келли, который обвиняется в участии в боевых действиях на стороне ДНР в восточных регионах Украины.

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Согласно обвинительному заключению, латвиец воевал в Донбассе в период с февраля 2015 по май 2016 года.

В ходе следствия Служба госбезопасности Латвии получила достаточно доказательств, что Келли принимал участие в вооруженном конфликте на стороне сепаратистов и входил в состав разведывательно-диверсионной группы.

Среди доказательств есть также видео, где изображен Ивар Келли или очень похожий на него человек на параде 9 мая 2015 года в Донецке.

Судебный процесс может существенно затянуться, поскольку многие свидетели, проходящие по этому делу, находятся за границей.

В отношении Ивара Келли не предприняты никакие средства безопасности, однако, если суд признает его виновным, ему может грозить лишение свободы до 10 лет.

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LETA

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LETA

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Служба госбезопасности Донбасс Донецк
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