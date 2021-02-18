Гражданина России будут судить за четыре незаконно ввезенных из Латвии автомобиля
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Сотрудники Псковской таможни пресекли незаконный ввоз четырех легковых автомобилей на территорию Евразийского экономического союза.

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По данным пресс-центра Северо-западного управления Федеральной таможенной службы РФ, россиянин в течение двух лет ввез в Россию через КПП "Бурачки" (российско-латвийская граница) 4 легковых автомобиля под видом транспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации.

При въезде мужчина предъявлял документы о регистрации машин в органах ГИБДД МВД России, заявляя, что машины являются товарами ЕАЭС, т. е. за них не взимается пошлина.

Следствие установило, что идентификационные номера всех четырех машин подвергались изменениям. Ранее все они имели иностранную регистрацию.

Сумма платежей, подлежащая уплате за незаконно перемещенные машины, превышает 3 100 000 российских рублей (около 33 000 евро). В отношении правонарушителя начато уголовное дело.

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