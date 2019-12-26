Гражданина Швеции приговорили к двум месяцам тюрьмы за таблетку “экстази” и 0,1 грамма марихуаны

Суд Курземского района в Салдусе приговорил гражданина Швеции к краткосрочному лишению свободы за ввоз одной таблетки “экстази” и 0,1 грамма марихуаны в Латвию.

Мужчина прибыл в Вентспилс на пароме в январе. Во время проверки его вещей пограничники нашли у него одну таблетку “экстази” и 0,1 грамма марихуаны.

Во время досудебного разбирательства мужчина признал свою вину. Он сказал, что посещал в Швеции концерт и встретился с друзьями. Они ему дали наркотические вещества. По его словам, он не информировал пограничников о запрещенных веществах, так как был уставшим и забыл про них. Мужчине назначили меру пресечения - нахождение в конкретном месте.

31 июля мужчина был объявлен в розыск и мера пресечения была изменена на заключение. Дело гражданина Швеции было рассмотрено в его отсутствие.