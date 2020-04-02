Гришин: Covid-19 заболели три сотрудника Госполиции

На сегодняшний день три сотрудника Государственной полиции заразились Covid-19. Об этом в интервью Латвийскому Радио заявил исполняющий обязанности начальника Госполиции Андрей Гришин.

Он, в частности, отметил, что один полицейский заразился, исполняя свои служебные обязанности — у него болезнь констатировали после того, как он вернулся из зарубежной командировки.

Гришин указал, что все заболевшие полицейские находятся на карантине и проходят курс лечения, также много полицейских находятся и на самоизоляции по причине того, что недавно вернулись из поездок за пределы Латвии или же контактировали с заразившимися коронавирусом.

Отвечая на вопрос, хватает ли полицейским средств индивидуальной защиты, чтобы при исполнении служебных обязанностей максимально снизить риски заражения Covid-19, Гришин сказал, что сначала с этим "были некоторые проблемы", но сейчас ситуация улучшилась.

И.о. шефа Госполиции рассказал, что во всех полицейских участках и помещениях доступны средства дезинфекции. В первую очередь необходимая экипировка выдана патрульным и оперативным группам полиции, которые выезжают на место происшествия. При этом он признал, что необходимой защитной экипировки все еще не хватает, но в ближайшие время ситуация должна нормализоваться, поскольку сейчас проходит процесс госзакупок.