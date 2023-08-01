Гришин извинился за побег конвоируемого Госполицией Мартиньша Цесманиса

Заместитель начальника Госполиции Андрей Гришин принес извинения за допущенный во время конвоирование побег Мартиньша Цесманиса.

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В интервью программе "900 секунд" на ТВ3 он указал, что побег и Цесманиса, и сбежавшего из тюрьмы Мариса Ковалева являются шокирующими и такое не должно повторится.

"От имени коллектива Госполиции я хотел бы извиниться перед общественностью за то, что наш конвой ненадлежащим образом выполнил свои обязанности и допустил этот побег", — сказал Гришин.

Он добавил, что в связи с побегом Цесманиса начата служебная проверка и, скорей всего, виновные понесут дисциплинарное наказание. В ходе проверки внимание также будет уделено автотранспорту, в котором конвоировали Цесманиса. Проверяющие должны оценить, приспособлен ли этот автомобиль для транспортировки лиц и насколько сложно совершить из него побег.

Комментируя широкомасштабные розыскные мероприятия Госполиции, по поводу которых часть жителей выразила недоумение в социальных сетях, Гришин заявил, что это было обусловлено тем фактом, что Цесманис сбежал в неподходящей одежде и без средств связи. Полиция допускала, что он мог совершить новые преступления, также применив насилие.

Ранее уже сообщалось, что Цесманис (1981 г.р.) совершил побег из спецтранспорта во время конвоирования 27 июля. Мужчина сбежал в районе Саркандаугавы, на следующий день его задержали в окрестностях улицы Бруниниеку. Во время побега он был босой, а на руках у него были наручники.

В свою очередь, 23 июля из Рижской Цетральной тюрьмы сбежал Марис Ковалев, подозреваемый в попытке убийства. Его задержали спустя несколько часов на Саркандаугаве. В настоящее время он находится в Олайнской тюремной больнице, поскольку во время побега повредил себе ногу.