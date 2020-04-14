Гришин: полиция готова к росту уровня преступности
Foto: DELFI

Уровень преступности в период кризиса, связанного с распространением Covid-19, пока существенно не вырос, но полиция готова к его росту. Причиной роста преступности может стать длительный экономический простой, заявил на Латвийском радио и.о. начальника Госполиции Андрей Гришин.

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С начала кризиса в уровне преступности периодически наблюдаются колебания, но в целом ситуация стабильна, сказал Гришин. Однако уже теперь ясно, что длительный экономический просто может привести к росту преступности через какое-то время.

Небольшой прирост наблюдается по отдельным видам киберпреступности, например, распространение фейковых новостей или создание сайтов о вирусе, которые при входе требуют от пользователя повторного введения паролей для социальных сетей, тем самым воруя его данные.

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LETA

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LETA
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