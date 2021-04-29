Гришин: в распоряжении полиции есть отдельные факты, что Киндзулис, возможно, пытался совершить суицид

Замначальника Госполиции Андрей Гришин заявил, что в ходе расследования в распоряжении полиции появились отдельные факты о том, что скончавшийся от ожогов сотрудник Службы неотложной медицинской помощи Нормундс Киндзулис, возможно, пытался покончить жизнь самоубийством. Однако пока убедительно утверждать это пока нельзя.

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Во время эфира "Spried ar Delfi" Гришин указал, что даже если будет установлено, что это суицид, это не исключает, что в трагедии был состав преступления. И в этом случае полиция должна расследовать, кто мог довести человека до такого состояния.

Уважая мнение общественности и в целях объективного расследования делом переняло Земгальское региональное управление полиции. Гришин указал, что по факту отказа Тукумского участка полиции начинать уголовный процесс по факту угроз, поступавших в адрес Нормунда Киндзулиса, ведется служебная проверка.

Заместитель начальника Госполиции с сожалением отметил, что после инцидента в Тукумсе общественности предоставлялась однобокая информация, в результате чего общество не допускало другие версии. Гришин указал, что полиция регулярно констатирует факты, когда подаваемая обществу информация является орудием манипулирования.

"Здесь выслушана одна сторона, и это мнение одной стороны. Следователь не может делать выводы, опираясь лишь на свидетельства одной стороны. Необходимо изучить все факты. Была представлена одна версия, и общественность приняла ее на веру", — резюмировал Андрей Гришин.

Как уже сообщалось, в ночь на 22 апреля в подъезде многоквартирного дома в Тукумсе загорелся мужчина. Друг пострадавшего Артис Яунклявиньш сообщил, что в адрес Киндзулиса раньше поступали угрозы. В минувшую среду пострадавший мужчина скончался.