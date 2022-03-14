"Группа поддержки Украины": мошенники пытаются нажиться на горе и трагедии
Foto: AP/Scanpix/LETA

Организация "Группа поддержки Украины" поблагодарила жителей Латвии за помощь и прием, оказанный украинским беженцам, но при этом предупредила, что под видом благожелателей могут скрываться мошенники.

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"Спасибо всем жителям Латвии за поддержку, которую они уже оказали, пожертвовав деньги и вещи. Все это пригодится в Украине и бежавшим в Латвию семьям. Огромная благодарность тем, кто открыл свои двери этим семьям, сдав в аренду свое имущество, которое, возможно, до сих пор сдавалось в коммерческих целях, но теперь люди готовы отказаться от своих благ в эти трудные минуты, предоставив дом для украинских семей с маленькими детьми. К тому же, как оказалось, у нас еще много возможностей", — говорится в официальном заявлении.

Однако при этом "Группа поддержки Украины" предупреждает: воспользовавшись трагической ситуацией, активизировались и различные мошенники: они создают фейковые счета для пожертвований, обустраивают фальшивые пункты сбора помощи для беженцев или для поддержки жителей Украины и многое другое.

"За последнюю неделю участились сообщения о том, что сторонники российских оккупационных сил как в России, так и в других странах Европы, таких как Германия, начали сбор пожертвований на поддержку российской армии, что звучит не только абсурдно, но и невыразимо цинично. Призываем всех, кто замечает нечто подобное у нас в Латвии, сообщать об этом в соответствующие службы, в первую очередь в Государственную полицию или Службу государственной безопасности", — говорится в официальном сообщении организации.

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