Группировка отмывала десятки тысяч евро: изъята криптовалюта, наркотики, списки зарплат "в конвертах"

В феврале текущего года сотрудники Управления налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (VID) задержали участников преступной группировки, которая занималась мошенничеством с НДС и легализацией преступно нажитых средств.

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В VID отмечают, что государству был нанесен ущерб в размере не менее 200 000 евро. Во время обысков у подозреваемых нашли и изъяли деньги, криптовалюту, компьютеры, бухгалтерскую документацию, наркотики и газовый пистолет.

По данным Службы госдоходов, преступная схема была реализована в области торговли поддонами. Вовлеченные в схему предприятия в 2020 году своими действиями нанесли казне ущерб в размере более 200 000 евро. "Клиенты" (предприятия) в бухгалтерских отчетах указывали фактически не состоявшиеся сделки с фиктивными предприятиями

В рамках начатого уголовного процесса были проведены обыски в Риге, Огре, Екабпилсе и Лиепае. Всего проведено 25 обысков по месту жительства подозреваемых, в офисах и автомобилях.

В ходе обысков изъято 11 000 евро наличными, криптовалюта, наркотики, газовый пистолет, патроны, мобильные телефоны, компьютеры, списки зарплат "в конвертах" и бухгалтерская документация.

По делу проходят двое подозреваемых, однако к ним применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Следствие продолжается.