Груз гашиша, найденный в Латвии, позволил задержать преступные группы в десяти странах

Груз гашиша, найденный в прошлом году в грузовике под Екабпилсом, помог сотрудникам правоохранительных органов в рамках международной операции задержать 44 члена организованных преступных группировок в десяти странах. Об этом агентству LETA сообщили в Государственной полиции.

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В марте 2021 года Государственная полиция в сотрудничестве с управлением налогово-таможенной полиции и при информационной поддержке "Европола" задержала в окрестностях Екабпилса на Даугавпилсском шоссе грузовой автомобиль Volvo, в полуприцепе которого был тайник для перевозки гашиша.

Особо опасное наркотическое вещество тщательно спрятали в каменные плиты и дополнительно несколько раз обернули пленкой, поместив между пакетами салфетки, пропитанные вонючей жидкостью, скорее всего, керосином, чтобы скрыть следы возможной перевозки наркотиков.

Общий объем изъятого вещества, по данным экспертизы, достиг почти тонны — 947 килограммов. Стоимость груза на "черном рынке" можно оценить от 4,5 млн евро оптом до 15 млн евро в розницу.

Это самая крупная изъятая партия гашиша в истории Госполиции. Информация, полученная в ходе расследования, показывает, что груз предназначался в основном для продажи на восточноевропейском рынке, а Латвия использовалась как место перевалки наркотиков.

В ходе уголовного процесса были задержаны пять человек — члены организованной группы, в том числе лица, организовавшие контрабанду гашиша на территорию Латвии, и лица, незаконно перевозившие это вещество.

В октябре следствие по уголовному процессу завершили и передали в специализированную прокуратуру по организованной преступности.

Преступление, расследуемое в Латвии, является лишь частью очень большой и разветвленной сети организованной преступности в Европе. Найденный и изъятый в Латвии груз гашиша послужил основанием для начала спецопераций по задержанию в ряде других европейских стран.

В десяти странах — Литве, Чехии, Франции, Словакии, Латвии, Польше, Норвегии, Германии, Испании, США — всего было арестовано 44 члена высокопоставленных и опасных организованных преступных групп, а 22 ноября этого года в рамках единой операции по всей Европе было проведено 94 санкционированных обыска в местах, связанных с членами преступных группировок.