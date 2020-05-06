Грузия: гражданин Латвии задержан по обвинению в семейном насилии
Foto: PantherMedia/Scanpix

Полиция грузинского города Батуми задержала 33-летнего гражданина Латвии по обвинению в семейном насилии, угрозе по отношению к члену семьи и невыполнении требований ограничительного ордера. Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Как отмечает новостной портал Грузия Online, латвиец задержан на основании приговора судьи. Следствие установило, что обвиняемый физически воздействовал на свю 40-летнюю супругу (гражданску РФ), а также угрожал убить ее ножом.

По информации ведомства, в период, когда обвиняемому было запрещено приближаться к супруге, он регулярно ходил к ней на временную квартиру и пытался поговорить. Ограничительный ордер мужчине был выдан за осуществление психологического насилия по отношению к супруге.

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