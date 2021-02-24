Грузоперевозчик выплатил работникам "в конвертах" более 200 000 евро
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Налогово-таможенное управление Службы госдоходов (VID)в феврале передало в Южнокурземскую прокуратуру материалы уголовного процесса, начатого в отношении лица, подозреваемого в выплате неучтенной заработной платы и уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

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В ходе досудебного следствия было установлено, что компания, занимающаяся грузоперевозками, в период хозяйственной деятельности с мая 2016 года по март 2020 года не фиксировала заработную плату в регистрах бухгалтерского учета и неофициально выплачивала неучтенные зарплаты сотрудникам, работающим в компании. Общая сумма выплат составила более 200 000 евро.

Компания предоставила VID документы, содержащие ложную информацию о заработной плате, не произведя при этом налоговые отчисления и не уплатив обязательные взносы государственного социального страхования. Ущерб госбюджету составляет более 161 000 евро.

Недвижимость общей рыночной стоимостью более 166 000 евро была арестована. В качестве залога Служба госдоходов наложила арест на недвижимость, рыночная стоимость которой превышает 166 000 евро.

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