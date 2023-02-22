Грузовое судно Escape пока будет находиться за пределами Рижского порта

До оценки ситуации с пострадавшим в пожаре грузовым судном Escape оно будет находиться за пределами порта, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью Морских сил (МС) Лива Вейта.

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Буксиры Stella и Orion приступили к буксировке пострадавшего судна в Рижский порт. Буксиры также сопровождал корабль береговой охраны Saule.

Им навстречу направились корабль снабжения штаба МС Varonis и патрульный корабль Rēzekne, который будет сопровождать пострадавшее от пожар судно в Ригу.

Владельцы судна направили в Латвию команду специалистов по техническому спасению для осмотра корабля. После обследования владельцы судна примут решение о его дальнейшей судьбе.

Внешне ни горения, ни дыма на Escape не констатировано.

Как заявила служба охраны окружающей среды (VVD), нет оснований беспокоиться о загрязнении окружающей среды из-за горящего корабля.

В распоряжение VDD попала точная информация о составе и объемах содержимого груза. Служба оценила экологические риски для окружающей среды и управляет ими.

Все ответственные службы и представители судна привлечены к предотвращению последствий аварии в рамках своей компетенции, а VDD продолжит следить за ситуацией.

Как сообщалось, прошлой ночью в Балтийском море загорелось судно с опасным грузом, которое в тот момент дрейфовало в направлении западного побережья Рижского залива.