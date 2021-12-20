ГТИ начала расследование дела о гибели сотрудницы ресторана Vērmanītis в грузовом лифте
Foto: LETA

Государственная трудовая инспекция (ГИТ) начала расследование обстоятельств гибели сотрудницы ресторана Vērmanītis (АО Lido).

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По данным ГТИ, в настоящее время сотрудники собирают доказательства трагедии, поэтому ведомство пока воздерживается от комментариев.

Ранее уже сообщалось, что утром 16 декабря в грузовом лифте ресторана Vērmanītis, что на ул. Элизабетес в Риге, погибла посудомойщица. Прибывшие медики констатировали смерть женщины, полиция начала уголовный процесс.

"У посудомойщицы это был второй рабочий день. В предыдущий день она ознакомилась с правилами трудовой безопасности, что видно на видеозаписи предприятия, одна она не подписала инструктаж о безопасности труда. Это полностью немыслимо и необъяснимо, почему человек попал в грузовой лифт и был раздавлен насмерть", — сказал заместитель главы правления АО Lido Гунарс Кирсонс.

Основатель предприятия утверждает, что несчастный случай приведет к пересмотру вопросов безопасности труда, чтобы минимизировать потенциальные риски травм или гибели сотрудников или клиентов на территории компании.

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