Халатность полиции? Бюро внутренней безопасности начало проверку по делу Русиньша

После прозвучавшей в средствах массовой информации, указывающей на возможное бездействие сотрудников Государственной полиции, Бюро внутренней безопасности по своей инициативе начало проверку в связи с Леоном Русиньшем, который объявлен в розыск за убийство женщины.

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От более подробной информации об этой проверке бюро отказалось.

Одновременно там отметили, что в течение последнего полугода бюро многократно обращало внимание Госполиции на риски в связи с реализацией функции отлучения от семьи, чтобы таким образом устранить возможные риски противозаконных действий.

Как сообщалось ранее, 16 апреля в Екабпилском крае на глазах у ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил бывший муж Леон Русиньш (на фото), который в течение нескольких месяцев преследовал ее и угрожал. Женщина регулярно обращалась в полицию, но так и не смогла получить защиту.