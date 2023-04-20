Халатность полиции. В суде рассказали, почему отпустили подростка, напавшего на одноклассника с ножом

Некачественная работа полиции, хаотичная, поверхностная и противоречивая информация в документах, поданных судье - так решение суда не арестовать юношу, напавшего на одноклассника с ножом, комментирует Судебная администрация.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщалось, ЧП произошло в Рижском техникуме художеств и СМИ, расположенном в Иманте. 17-ти летний подросток на почве ревности напал с ножом на одноклассника.

Инцидент произошел сразу после занятий. Пострадавший сидел вместе с одноклассницей в раздевалке спортивного зала, когда внезапно появился юноша в маске. Он вытащил нож и целенаправленно направился в сторону пары. По словам учащихся, нападавший три раза ударил парня ножом в живот и один в руку. Потерпевшего доставили в больницу, нападавшего задержали, однако потом отпустили.

Почему не заключили под стражу?

8 апреля инспектор криминальной полиции Рижского Курземского участка Государственной полиции Ольга Степанова просила суд в качестве меры пресечения применить арест. Сначала обоснование было одно - угроза совершения новых преступлений.

Судья, оценив информацию о личности нападавшего, пришла к выводу, что юноша никогда прежде не попадал в поле зрения правоохранительных органов, не состоял на учете, живет в благополучной семье. В протоколе о задержании не было конкретно указано на основании чего произошло задержание.

Во время заседания суда инспектор неожиданно выдвинула еще два обоснования для ареста - возможное уклонение от уголовного процесса и препятствование выяснению истины. Также она указала, что подозреваемый не признает свою вину. При этом ни оного факта о возможности этих рисков инспектор не назвала.

Выслушав позицию инспектора, суд пришел к выводу, что заключение запрошено не для того, чтобы обеспечить интересы уголовного процесса, а для того, чтобы начать выполнять наказание в виде лишения свободы. Оценив уголовное дело, суд усмотрел многие неточности в работе инспектора, и это стало основанием для отказа в запрошенной мере.

Не указала конкретные сведения

"В протоколе о задержании несовершеннолетнего не было конкретно указано, на основании чего произошло задержание и кто указал на нападавшего - потерпевший или другое лицо. Заключение под стражу применяют только в том случае, если лицо совершило преступление. В поданных инспектором материалах это не было отражено и полученные сведения не были достаточными, чтобы несовершеннолетнего считать подозреваемым в попытке совершения убийства", - указала судья Рижского городского суда Ирена Крастиня.

Оценивая имеющиеся в материалах дела процессуальные документы о наличии обоснованных подозрений, судья констатировала противоречия в даче показаний и протоколах допроса. Процессуальные документы содержат хаотичные, противоречивые и порой неполные сведения о фактах. В связи с этим у суда не было возможности сделать однозначное заключение об обстоятельствах совершения преступления и получить полную уверенность о связи несовершеннолетнего подозреваемого с совершением расследуемого преступления.

По мнению судьи, в материалах уголовного дела содержатся негодные процессуальные документы, которые не отвечают требованиям Закона об уголовном процессе. "Имеются неподписанные протоколы, в которых не указаны ни должность, ни фамилия человека, выполняющего процессуальные действия, не указано время, нет подписи. Также неизвестно, кто проводил допрос несовершеннолетнего - инспектор или другое лицо и на каком основании", - указала Крастиня.

В школу не ходят

Директор техникума, в котором все произошло, Гвидо Зилузис рассказал порталу Delfi, что оба юноши в школу не ходят.

Возможно, подозреваемый учится удаленно, а потерпевший - продолжает лечение. От более подробных комментариев директор отказался, сославшись на то, что идет расследование.