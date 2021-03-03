Ходил без маски, напал на охранника: за конфликт в магазине дебошир заплатит большой штраф
Foto: F64

В минувший вторник на пульт дежурного Лиепайского участка полиции поступила информация о том, что в одном из магазинов в микрорайоне Эзеркрастс находится мужчина, который нарушает общественный порядок.

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Прибывших в магазин полицейских встретил охранник, который рассказал, что в помещении находится агрессивный мужчина, не пожелавший использовать защитную маску. Кроме того, он толкал сотрудника охраны, оскорблял продавцов, а также пытался вынести из магазина не принадлежащие ему вещи. В итоге, охранник задержал дебошира и вызвал полицию.

В Лиепайском участке полиции на нарушителя составили три протокола: за нарушение общественного порядка и общепринятых норм поведения, за нарушение работы учреждения или создания угрозы безопасности для других лиц, за сокрытие личных данных и за незадекларированное место жительства.

Согласно Закону об административных нарушениях, за нарушение общественного порядка и использования государственного языка, а также за сокрытие личности предусмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа в размере до 350 евро, за нарушение общественного порядка или мелкое хулиганство штраф может составлять от 70 до 500 евро. Отсутствие декларирования места жительства влечет за собой наложение штрафа до 350 евро.

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