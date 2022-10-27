Хоккеист-подросток стал инвалидом из-за неправильного режима тренировок. Он получит компенсацию в 40 000 евро

Министерство здравоохранения, тренер и спортивный клуб должны будут выплатить 40 000 евро в качестве компенсации морального вреда спортсмену в связи с ущербом, причиненным его здоровью из-за несоответствующего режима тренировок, сообщили агентству LETA в Верховном суде.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Несовершеннолетний на тот момент хоккеист потерял во время тренировки сознание, и у него наступила клиническая смерть. Бригада скорой помощи оказала молодому человеку экстренную помощь, восстановив сердечный ритм, затем, после длительного лечения, ему был имплантирован дефибриллятор, а позже присвоена вторая группа инвалидности пожизненно.

Истец подал иск против хоккейного тренера, спортивного клуба и государства в лице Минздрава о возмещении морального вреда в размере 711 435 евро в связи с ущербом здоровью. На момент происшествия истец успешно занимался хоккеем уже много лет. Несмотря на то, что еще в возрасте 11 лет у него были выявлены изменения в электрокардиограмме и было рекомендовано снижение физической нагрузки, тренировки с большой физической нагрузкой проводились регулярно два раза в день, таким образом, спортивный клуб и тренер нанесли вред здоровью истца, используя программу тренировок, не соответствующую состоянию его здоровья. В свою очередь Минздрав несет ответственность за действия спортивного врача в связи с тем, что он не уведомил родителей и тренера о том, что состояние здоровья истца не позволяет ему участвовать в тренировках и нагрузка должна быть снижена.

ВС отменил решение Рижского окружного суда, который отклонил иск, и, рассматривая дело в апелляционном порядке в третий раз, постановил частично удовлетворить иск ко всем ответчикам, взыскав с них компенсацию морального вреда в связи с причинением вреда здоровью в размере 40 000 евро.

Как заявил председатель департамента гражданских дел ВС Нормунд Салениекс, который был сенатором-референтом при первом рассмотрении дела в Сенате, хотя несчастный случай произошел около 20 лет назад, в сфере детского и детско-юношеского спорта по-прежнему не утратила актуальность регламентация обязанностей и ответственности сторон — государства, медицинских работников, тренеров, спортивных клубов и родителей.

Салениекс выразил надежду на то, что данное дело привлечет внимание ответственных учреждений и послужит для оценки существующего порядка с точки зрения достаточной защиты прав детей.