Хозяйка хаски, убивших под Ригой трех собак, оштрафована на 1000 евро

На 1000 евро оштрафована хозяйка двух хаски, которые летом и в начале осени прошлого года за короткий промежуток времени растерзали в Гаркалнском крае трех маленьких собак. Правда, как сообщает Rus.LSM.lv со ссылкой на программу LTV7 "Сегодня вечером", доказать удалось только одно из убийств,

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Осенью 2020 года Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) начала административное дело. Чтобы доказать вину хозяев хаски, погибших собак даже пришлось эксгумировать и проводить экспертизу. Однако из-за нехватки доказательств дело закрыли. Как объяснили в ПВС, экспертиза скорее проводилась, чтобы доказать, что собаки погибли насильственной смертью. Историю нападений хаски на соседских собак можно прочитать здесь.

Хозяйка двух погибших собак Инга Ливмане рассказала, что через неделю после трагедии умерла их третья собака. По словам женщины, она была уже старая и больная. Из-за переживаний болячки обострились, и вскоре собака умерла.

"Мы не отклоняемся от своего намерения пойти в суд, потому что хозяйка не пыталась с нами даже никак связаться, не пыталась на контакт пойти. У нас была одна встреча, после этого она не пыталась контактировать", — заявила хозяйка еще одной погибшей собаки Алина Криеваре.

В итоге, хозяйку хаски оштрафовали на 800 евро, еще 216 евро составили административные расходы.

Известно, что специальная комиссия, врачи и кинологи анализировали поведение Фродо и Шейлы. Было установлено, что Фродо является опасным для общественности и должен носить красный ошейник. В случае повторного нападения, ему грозит эвтаназия.

Как уже сообщалось ранее, в Гаркалнском крае в конце августа и начале сентября 2020 года было зафиксировано два случая нападения собак породы хаски на собак более мелких пород, находящихся на территории частных домов. В обоих случаях животные погибли.