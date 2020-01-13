Хозяйка наняла "киллера" убить свою состарившуюся и ставшую ненужной собаку

В Юрмале судят человека, пытавшегося жестоко убить собаку. Заказчицу убийства, хозяйку собаки, по закону осудить нельзя, сообщает передача "Сегодня вечером" Русского вещания LTV7.

Пес Ричи состарился и стал не нужен своей хозяйке. Вместо того, чтобы отдать его в приют или усыпить, попросила своего знакомого просто избавиться от собаки. Быстро убить Ричи не удалось, соседи услышали вой и вызвали полицию.

"Были большие ушибы грудной клетки, головы. Собаку этот человек, или не знаю, как его назвать, душил, не смог задушить и стал бить по голове. Травмы были очень тяжелые, сотрясение мозга, был выбит глаз от удара, глаз удалось поставить на место и сохранить. Но одним глазом он теперь не видит. И после этого собачка все время кашляет, потому что были очень сильные ушибы", — рассказала представитель общества "Служба Помощи Животным" Ирина Власенко.

Пса доставили в приют, а оттуда в ветеринарную клинику, где он провел две недели. Ричи удалось спасти и найти ему новую хозяйку Виолетту. Она рассказывает, что несмотря на все свои проблемы со здоровьем, пес счастлив: бегает и радуется. Но незнакомцев, в основном мужчин, по-прежнему боится.

По информации Латвийского телевидения, для подсудимого Дайниса Тропиньша, обвиняемого в жестоком обращении с животными, прокурор намерен просить реальный тюремный срок. Максимум, который ему грозит — 3 года заключения. Хозяйке Ричи, заказчице убийства, наказания удастся избежать, в уголовном законе нет для этого подходящей статьи.

На заседание, которое состоялось в понедельник, 13 января, обвиняемый не явился. На следующее, которое состоится 23 марта, его доставят в суд в принудительном порядке.