Хозяйку, утопившую щенков, приговорили к принудительным работам

Суд Курземского района в Лиепае приговорил двух человек к принудительным работам за убийство щенков. Они утопили их в туалете, сообщает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В июле прошлого года некая женщина, выпивая со знакомым мужчинам, рассказала, что у ее собаки родились щенки и она хотела бы от них избавиться. Она уговорила собутыльника сделать это за нее.

Они пошли к ней домой, где он расправился с тремя животными по очереди: голову каждого сунул в унитаз и держал, пока щенок не задохнется.

После этого он замотал тела в верхнюю одежду и засунул в мешок, который отдал женщине. Как агентству LETA ранее сообщала Госполиция, мешок с тремя мертвыми щенками был найден возле магазина в Лиепае, на улице Спидолас.

Хозяйка животных уже восемь раз привлекалась к административной ответственности за различные нарушения. Последний раз ее штрафовали за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Мужчина, в свою очередь, был в 2010 году судим за воровство и тоже восемь раз привлекался к административной ответственности.

Обвиняемые вину признали и сказали, что сожалеют о содеянном. Женщину приговорили к 100 часам принудительных работ, мужчину — к 120. Обоим назначили пробационный период один год.