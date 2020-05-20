Христианскую общину оштрафовали за нарушения ограничения на проведение собраний

Госполиция на 140 евро оштрафовала Иецавскую христианскую общину веры евангельской Dzīvības straume за нарушение ограничений на собрания во время действия на территории Латвии режима чрезвычайной ситуации.

Кроме того, еще 11 прихожан, которые находились в помещениях общины и также нарушали правила, получили штрафы по 10 евро. В Земгальском региональном управлении полиции пояснили, что штрафы выписаны, поскольку полицейские констатировали: мероприятие было организовано.

Как уже сообщалось ранее, 3 мая в Иецавской общине Dzīvības straumе на службу собрались 13 человек, таким образом нарушив ограничения, установленные на территории Латвии на время действия режима чрезвычайной ситуации. Тогда полиция составила 12 протоколов об административном нарушении, а также начала одно административное делопроизводство.