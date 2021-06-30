Хулиган наказан за натравливание собаки на полицейских во время комендантского часа

В январе этого года ночная прогулка с собакой во время комендантского часа завершилась для местного жителя крупными неприятностями — уголовным процессом за неподчинение представителю власти, за чем последовали судебное разбирательство и вердикт.

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В ночь на 23 января, когда из-за пандемии коронавируса в Латвии был объявлен комендантский час, сотрудники Госполиции при выполнении служебных обязанностей, в Военном городке заметили мужчину, который выгуливал кавказскую овчарку.

Как отмечает "Курземес вардс", полицейские попросили мужчину предоставить информацию о своих личных данных, но он отказался предъявить документы и стал агрессивным: ругался нецензурными словами, а также дал команду собаке напасть на стражей порядка, гласит информация в анонимизированном вердикте суда.

Полицейские потребовали, чтобы мужчина прекратил натравливать собаку и надеть собаке намордник, но он проигнорировал эти требования и направился в сторону улицы Пулкв. Бриежа. На приказ блюстителей порядка "Стоять! Полиция! Не двигаться!" мужчина не реагировал.

Когда полицейские окружили нарушителя, он стал еще агрессивней, продолжал натравливать собаку. Чтобы прекратить нападение собаки, полицейские были вынуждены применить перцовый газ против животного. Так как мужчина продолжал сопротивляться, его повалили на землю и надели наручники. Но и это не усмирило мужчину — он продолжал сопротивляться, а также угрожал полицейским физической расправой.

В начале июня Курземский районный суд огласил приговор — мужчину приговорили к 150 часам принудительных работ. Приговор уже вступил в силу.