Хулиган, преследовавший депутата Юриса Пуце, оштрафован на 250 евро

Госполиция назначила административный штраф в размере 250 евро активисту Яниса Сондорсу, который проявил агрессию по отношению к депутату Сейма Юрису Пуце (на фото).

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На размещенном в интернете видео было видно, как Сондорс длительное время преследует Пуце, выражая в его адрес грубые слова. Снимавший это видео Янис Сондорс также угрожал парламентарию, что "по истечении срока вас всех будут судить" с примененим высшей меры наказания, а также выразил надежду на то, что к тому времени "будут возобновлены расстрел и повешение".

И хотя Сондорс утверждает в видеоматериале, что Пуце его толкнул, политик физически не реагировал на произошедшее, а продолжил путь, пока не сел в машину и не уехал.

После этого Госполиция приняла решение начать уголовный процесс в отношении Яниса Сондорса за хулиганство. После задержания он два дня находился в полицейском изоляторе в Чиекуркалнсе, однако суд не выдал санкцию на его арест.

Позже уголовное дело было закрыто, но начат административный процесс по факту мелкого хулиганства. В итоге, Сондорса оштрафовали на 250 евро.