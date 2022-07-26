Хулиган, преследовавший депутата Юриса Пуце, оштрафован на 250 евро
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Госполиция назначила административный штраф в размере 250 евро активисту Яниса Сондорсу, который проявил агрессию по отношению к депутату Сейма Юрису Пуце (на фото).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На размещенном в интернете видео было видно, как Сондорс длительное время преследует Пуце, выражая в его адрес грубые слова. Снимавший это видео Янис Сондорс также угрожал парламентарию, что "по истечении срока вас всех будут судить" с примененим высшей меры наказания, а также выразил надежду на то, что к тому времени "будут возобновлены расстрел и повешение".

И хотя Сондорс утверждает в видеоматериале, что Пуце его толкнул, политик физически не реагировал на произошедшее, а продолжил путь, пока не сел в машину и не уехал.

После этого Госполиция приняла решение начать уголовный процесс в отношении Яниса Сондорса за хулиганство. После задержания он два дня находился в полицейском изоляторе в Чиекуркалнсе, однако суд не выдал санкцию на его арест.

Позже уголовное дело было закрыто, но начат административный процесс по факту мелкого хулиганства. В итоге, Сондорса оштрафовали на 250 евро.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Радость движения в Вентспилсе: идеи для активных выходных и на каждый день
Kак продавцы запчастей из Риги завоевывают покупателей из Великобритании и Израиля
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Дубай – оазис вкусов, культуры, приключений и первоклассных наслаждений
Смартфоны Huawei серии nova: яркий мультимедийный опыт для динамичной жизни
Таинственный мир цирка в Вентспилсе: человек-лягушка и настоящий комедиант