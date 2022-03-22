Хулиган устроил дебош в магазине Maxima: полиция ищет свидетелей ЧП
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По информации пресс-центра Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), в рамках начатого расследования полиция ищет свидетелей погрома, устроенного хулиганом в Екабпилсе, в магазине Maxima.

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Как отмечают в полиции, ЧП произошло 7 марта, в 15.15, в екабпилсском магазине, расположенном на ул. Бривибас, 108. В это время мужчина 1996 г.р. начал мешать другим покупателям и работникам магазина, угрожая их жизни и здоровью.

В результате хулиганских действий дебошира магазину был причинен материальный ущерб.

Информацию о происшествии полиция просит сообщать по телефону 65202652 (по рабочим дням с 08.30 до 16.30).

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