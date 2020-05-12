Хулиган выбрасывал в канал цветы, возложенные к памятнику Защитникам Лиепаи

В ночь на 10 мая камеры видеонаблюдения зафиксировали, как некий мужчина выбрасывает в канал цветы, возложенные 9 мая у памятника Защитникам города Лиепаи.

Как отмечает новостной портал InfoLiepaja.lv, прибывшие на место происшествия полицейские на мосту остановили мужчину. В разговоре со стражами порядка он не отрицал, что выбрасывал цветы.

На нарушителя 1974 г.р. был составлен протокол об административном правонарушении за мелкое хулиганство. Представитель полиции сообщил, что хулиган является гражданином России украинского происхождения.

Как стало известно, через час в полицию снова поступило сообщение о том, что, вероятно, тот же мужчина, вернулся к памятнику и снова стал выкидывать в канал цветы. К моменту прибытия полиции вандал успел скрыться.