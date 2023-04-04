Хулиган за вечер проколол колеса у 14 машин: полиции удалось задержать подозреваемого
Foto: Pixabay

Вечер 1 апреля выдался не очень веселым для жителей Кулдиги: в полицию обратились владельцы сразу 17 автомобилей, у которых оказались проколоты шины. Полиция начала уголовный процесс и задержала подозреваемого.

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Как отмечают в Курземском региональном управлении полиции, злоумышленник повредил колеса машин, припаркованных на улицах Лиепаяс, Пилтенес, Дзинтару, Малу, Грантс и 1905 года.

Полиция оперативно провела расследование и уже к утру задержала подозреваемого. Примечательно, что ранее мужчина не попадал в поле зрения органов правопорядка за аналогичные преступления. Он пояснил, что он не проявлял таким образом агрессию по отношению к владельцам транспортных средств, поскольку даже с ними незнаком.

Во время обыска на квартире подозреваемого нашли и изъяли нож, которым он проколол колеса. В настоящее время к мужчине применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Следствие продолжается.

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