Хулиганы повредили 68 сигнальных столбиков: ущерб составил более 2400 евро

На дороге Вентспилс — Кулдига — Салдус (P108) на участке от перекрестка с дорогой Злекас — Угале (P123) до Кулдиги (36,1.-53,6. km) неизвестные вандалы повредили большое количество сигнальных столбиков.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Кулдигское отделение ГАО Latvijas Valsts ceļi уже направило в Госполицю заявление с просьбой расследовать злоумышленную порчу имущества. По предварительным данным, повреждены 68 сигнальных столбиков, причиненный ущерб составил 2400 евро (без учета НДС).

В ГАО Latvijas Valsts ceļi отметили, что порча дорожных знаков оказывает крайне негативное влияние на безопасность движения, поскольку темное время суток нехватка сигнальных столбиков может стать причиной аварий с трагическими последствиями.

Это уже не первый подобный случай в нынешнем году в окрестностях Кулдиги. В марте 2020 года было констатировано, что с трех дорог на территории Скрундского и Кулдигского краев пропали дорожные знаки, указатели километров и столбы. Кражи произошли в марте на дорогах Циецере — Икайши — Варме (V1278), Курмале — Иерас (V1294) и Кулдига — Скрунда — Эмбуте (P116). Всего воры похитили 31 дорожный знак и 29 столбов.