Хулиганы устроили стрельбу по птицам из окна многоэтажки
Foto: AFP/Scanpix

В Лиепае задержаны двое мужчин, которые вечером 9 мая стреляли по птицам из окна многоквартирного дома. На месте происшествия сотрудники Госполиции нашли убитую птицу.

Как отмечает пресс-центр Курземского регионального управления полиции, ЧП произошло на ул. Ганибу. Приехав на место происшествия, полицейские определили, из какой квартиры велась стрельба, и в скором времени задержали мужчин в возрасте около 30 лет.

По данным КРУП, один из задержанных ранее уже попадал в поле зрения органов правопорядка. Во время обыска в квартире нашли и изъяли оружие и боеприпасы. По делу начат уголовный процесс.

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