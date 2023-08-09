"И тут он решил сбрить себе волосы": читательница Delfi в шоке после поездки на 22-м троллейбусе
Foto: LETA

Читательница Delfi Арина прислала эмоциональное письмо о поездке в 22-м троллейбусе 2 августа. Вместе с ней ехал неприятно пахнущий пассажир, который в салоне решил побриться. "За что люди платят?" — риторически вопрошает женщина.

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Арина зашла в троллейбус около 23:00, то есть в то время, когда входить можно только через передние двери и когда водитель, по идее, должен контролировать входящих. Среди пассажиров был мужчина, судя по всему, без определенного места жительства, от которого шел неприятный запах. С ним рядом стоял чемодан и большие мусорные мешки, в которых были какие-то вещи.

"И тут он решил сбрить себе волосы старой, видимо, найденной где-то бритвой, раскидав свои волосы вокруг себя. Неизвестно, не было ли у него вшей. А мне потом нужно сидеть на таком сиденье, да еще и платить за поездку", — возмущается женщина.

Rīgas satiksmе не смогло прокомментировать инцидент, поскольку видеозаписи с камер наблюдения в транспорте хранятся только пять дней. Представитель муниципальной компании Байба Барташевича-Фелдмане предположила, что он мог войти еще до девяти вечера, то есть до того времени, когда входить можно только через передние двери.

По ее словам, пассажирке нужно было немедленно обратиться к водителю транспорта и пожаловаться на поведение пассажира. Водитель в этом случае действует по разработанному плану: сообщает ответственным службам, которые появляются и высаживают пассажира. Если нет желания или возможности обратиться к водителю, можно обратиться в муниципальную полицию, например, через мобильное приложение.

"Мы извиняемся за сложившуюся ситуацию, но призываем активно действовать. Немедленно сообщать о людях, которые мешают другим в общественном транспорте", — подчеркивают в компании.

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