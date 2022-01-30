Игроки клуба "Рижская футбольная школа" на пути из Хельсинки попали в ДТП
Foto: F64

Латвийский футбольный клуб "Рижская футбольная школа" (РФШ) в субботу, возвращаясь с контрольного матча в Хельсинки, попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП), сообщает команда.

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Согласно информации Latvijas Valsts ceļi, авария могла произойти недалеко от Саулкрасты на трассе Рига-Айнажи.

В ДТП оказался вовлеченным также легковой автомобиль. В результате аварии автобус, в котором находилась команда РФШ, перевернулся.

По данным команды, все пассажиры выбрались из автобуса, их жизни ничего не угрожает.

"Мы все живы, хотя не обошлось без травм, но в целом для нашего экипажа все закончилось относительно благополучно", — говорится в сообщении клуба в твиттере.


Латвийская команда чемпионов РФШ — обладатель кубка Латвии — провела контрольный матч с местной командой "HJK HELSINKI" в Хельсинки в субботу и выиграла со счетом 2:0. Клуб отправился в Хельсинки на своем автобусе.

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