Иманта: в лифте социального дома обнаружено тело мужчины, полиция начала уголовный процесс

В четверг, 27 апреля, утром в лифте социального дома в рижском микрорайоне Иманта был обнаружено тело мужчины, сообщает передача Degpunktā на телеканале TV3.

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Утром в четверг в одной из социальных сетей жительница Иманты поделилась фотографией, на которой видно, что около социального дома стоят несколько автомобилей полиции, а также машина похоронного бюро. Автор снимка и местные жители подумали, что произошло преступление.

Когда по указанному адресу прибыла съемочная группа Degpunktā, стражи порядка уже уехали, а слухи о том, что произошло ночью, стали распространяться среди жильцов социального дома. Первыми о случившемся оповестили жильцов, которые не могли выбраться из дома без помощи лифта. Лифт не работал, потому что рано утром в нем был обнаружен труп мужчины.

Одна из квартир на третьем этаже опечатана. Соседка, которая проживает рядом, рассказала журналистам, что видела тело мужчины, когда шла в магазин. По ее словам, у мужчины было разбито лицо. Она также видела, как стражи порядка посадили подозреваемого в своей автомобиль и увезли.

"Соседа я знаю, мы живем здесь уже пять лет. У него недавно мама умерла, около трех месяцев назад. Он был немного агрессивен, инвалид, сидел в тюрьме, ну такой, я с ним особо не общалась. Знаете, я не видела, только слышала какой-то шум около девяти часов вечера, а потом какие-то шаги в коридоре. После этого я ничего не слышала", — рассказала женщина.

Управляющая компания социального дома сообщила, что в коридорах здания установлены видеокамеры, которые, скорее всего, зафиксировали произошедшее. Вся необходимая информация передана полиции.

Госполиция начала уголовный процесс, более подробные комментарии стражи порядка пока не предоставляют.