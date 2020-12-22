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Foto: stock.xchng

В имантском мини-зоопарке, откуда в начале месяца злоумышленники похитили индюка, напоили его водкой и увезли в Юрмалу, новое ЧП: неизвестные преступники убили четырех из пяти содержащихся там индюков.

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Как сообщает Degpunktā, придя в субботу на работу, сотрудница мини-зоопарка Pik Nik Park обнаружила там мертвых птиц. Трупы индюков переданы полиции, есть подозрения, что данное преступление может быть местью.

Экспертизе предстоит установить, были ли птицы задушены или отравлены. Также известно, что пятый индюк пропал. Полиция начала расследование.

Как уже сообщалось ранее, несколькими неделями ранее в этом же мини-зоопарке произошло другое ЧП: трое пьяных мужчин выломали забор, проникли на территорию парка, схватили индюка, напоили его водкой и увезли в Юрмалу. Позже хулиганов и птицу нашли, но индюку пришлось долго приходить в себя из-за интоксикации.

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