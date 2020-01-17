Иманта: в районе Анниньмуйжского парка неизвестный совершает нападения на женщин

С начала 2020 года в Иманте зафиксировано два нападения на женщин, еще одной жертве удалось сбежать. Как отмечает Rus. LSM.lv со ссылкой на LTV7, все случаи произошли в районе Анниньмуйжского парка.

В начале этой недели с разницей всего лишь в час в районе велодорожки между станциями Золитуде и Иманта напали на двух женщин. В первом случае мужчина схватил девушку сзади и начал душить, но ей удалось сбежать. Во втором случае нападению подверглась женщина, которая отвела ребенка в школу и возвращалась домой.

Пострадавшие рассказывают, что мужчина, напавший на них, был одет в оранжевую куртку. Госполиция подтвердила информацию о нападении 15 января, но отметила, что пострадавшая не захотела возбуждать уголовное дело.

Похожий инцидент с нападением на женщин произошел в Иманте две недели назад: в парке Анниньмуйжас была ограблена женщина. Нападавший мужчина сначала несколько раз ударил ее резиновым молотком по затылку, а потом забрал все ценные вещи.

Связаны ли эти случаи между собой, в полиции пока не говорят, отмечая, что характер преступления — иной.

Если в вашем распоряжении имеется информация об этих нападениях, полиция просит сообщать по телефонам 67070800 или 110.