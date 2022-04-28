Иманта: возле АЗС сбит водитель электросамоката, ищут свидетелей
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Госполиция просит отозваться свидетелей ДТП, котрое произошло 26апеля, в 07.20, возле дома номер 28а по бульвару Анниньмуйжас: в это время на нерегулируемом перекрестке с ул. Клейсту автомобиль Ford Focus синего цвета при выезде со стороны АЗС Cirkle K совершил наезд на водителя электроскутера.

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