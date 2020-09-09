Иманта: возле остановки насмерть сбита женщина; возможно, аварию совершил автобус Rīgas satiksme
Foto: F64

По данным Degpunktā, 8 сентября, в 12.22, в Риге, возле остановки Anniņmuižas parks (Юрмалас гатве) неизвестное транспортное средство сбило женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте ДТП.

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В полиции сообщили, что водитель покинул место ДТП, не сообщив о происшествии ответственным службам. В среду Госполиция отметила, что аварию мог совершить автобус SIA Rīgas satiksme.

Предприятие передало правоохранительным органам видеоматериалы, чтобы оперативно расследовать дело. Также SIA Rīgas satiksme выразило соболезнования родным и близким погибшей.

По делу начат уголовный процесс. Если в вашем распоряжении имеется важная информация, которая поможет расследованию, просьба сообщать по телефону 110.

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