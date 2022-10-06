Инцидент с машинами для Украины в Яунмарупе: простая кража или диверсия?

В ночь с понедельника на вторник в Яунмарупе были взломаны автомобили, которые подготавливались для украинцев, воюющих против России. Воров интересовал аккумуляторный свинец и другие ценные металлы.

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Это так называемые твиттер-конвойные автомобили: с весны группа из нескольких друзей и единомышленников, которую представляют Рейнис Познякс и Мартиньш Дзенитис, при поддержке всех неравнодушных собирает и перегоняет защитникам Украины различные транспортные средства - джипы для перемещения противотанковых средств, машины скорой помощи, автобусы для снабжения и смены позиций, пишет Latvijas avīze.

Негодяи в Яунмарупе действовали ночью при штормовом ветре, который маскировал любой шум, между 21 и 6 часами. Подготовленные к отправке на Украину автомобили находятся на поляне в Яунмарупе рядом с асфальтированной круговой дорогой перед зданием компании, где нет видеокамер.

Установлено, что воры открыли двери автомобилей, подняли капоты, отсоединили от клемм и похитили 21 аккумулятор. Больше ничего не было взято, разве что кроме комплекта хороших подержанных шин. По словам Дзенитиса, воров интересовал аккумуляторный свинец и другие ценные металлы, так как содержащие свинец клеммы также похищены. При сдаче на лом можно получить 10-20 евро за один аккумулятор. В наши дни продать б/у аккумулятор практически невозможно. Дзенитис призывает людей, принимающих старые аккумуляторы, обратить особое внимание на тех, кто их сдает.

Аккумуляторы были сняты аккуратно, а значит, воры были подготовлены и имели ключи. Капоты после содеянного воры закрыли. Кражу заметили лишь днем, когда не завелась одна машина за другой.

В соцсетях была высказана версия, что это могла быть диверсия, организованная пророссийскими силами. Однако никаких следов, которые могли бы свидетельствовать о поддержки России, на месте не осталось.

Как сообщалось, Олайнский участок полиции начал уголовный процесс, устанавливаются обстоятельства случившегося и мотивы. Общий размер убытков пока неизвестен.

Также стражи порядка просят отозваться возможных очевидцев, номера телефонов полиции: 67950255, 67085938 и 110.

На портале ziedot.lv с апреля можно жертвовать деньги на проект "Twitter конвой для Украины", автомобили предназначены для защитников Украины. В рамках проекта в страну доставляют машины скорой помощи, джипы, а также микроавтобусы. До сих пор в Украину были доставлены сотни машин. В целом на эти цели пожертвовано 315 040 евро.