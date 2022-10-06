Инцидент с машинами для Украины в Яунмарупе: простая кража или диверсия?

В ночь с понедельника на вторник в Яунмарупе были взломаны автомобили, которые подготавливались для украинцев, воюющих против России. Воров интересовал аккумуляторный свинец и другие ценные металлы.
Это так называемые твиттер-конвойные автомобили: с весны группа из нескольких друзей и единомышленников, которую представляют Рейнис Познякс и Мартиньш Дзенитис, при поддержке всех неравнодушных собирает и перегоняет защитникам Украины различные транспортные средства - джипы для перемещения противотанковых средств, машины скорой помощи, автобусы для снабжения и смены позиций, пишет Latvijas avīze.
Негодяи в Яунмарупе действовали ночью при штормовом ветре, который маскировал любой шум, между 21 и 6 часами. Подготовленные к отправке на Украину автомобили находятся на поляне в Яунмарупе рядом с асфальтированной круговой дорогой перед зданием компании, где нет видеокамер.
Установлено, что воры открыли двери автомобилей, подняли капоты, отсоединили от клемм и похитили 21 аккумулятор. Больше ничего не было взято, разве что кроме комплекта хороших подержанных шин. По словам Дзенитиса, воров интересовал аккумуляторный свинец и другие ценные металлы, так как содержащие свинец клеммы также похищены. При сдаче на лом можно получить 10-20 евро за один аккумулятор. В наши дни продать б/у аккумулятор практически невозможно. Дзенитис призывает людей, принимающих старые аккумуляторы, обратить особое внимание на тех, кто их сдает.
Аккумуляторы были сняты аккуратно, а значит, воры были подготовлены и имели ключи. Капоты после содеянного воры закрыли. Кражу заметили лишь днем, когда не завелась одна машина за другой.
В соцсетях была высказана версия, что это могла быть диверсия, организованная пророссийскими силами. Однако никаких следов, которые могли бы свидетельствовать о поддержки России, на месте не осталось.
Как сообщалось, Олайнский участок полиции начал уголовный процесс, устанавливаются обстоятельства случившегося и мотивы. Общий размер убытков пока неизвестен.
Также стражи порядка просят отозваться возможных очевидцев, номера телефонов полиции: 67950255, 67085938 и 110.
На портале ziedot.lv с апреля можно жертвовать деньги на проект "Twitter конвой для Украины", автомобили предназначены для защитников Украины. В рамках проекта в страну доставляют машины скорой помощи, джипы, а также микроавтобусы. До сих пор в Украину были доставлены сотни машин. В целом на эти цели пожертвовано 315 040 евро.
Labdien! Esam saņēmuši informāciju par to, ka ir apzagtas automašīnas, kas bija paredzētas palīdzībai Ukrainā. Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess un tiks skaidroti notikušā apstākļi, motīvi. Aicinām atsaukties notikušā aculieciniekus!— Valsts policija (@Valsts_policija) October 5, 2022
Plašāk ⬇️ https://t.co/ZZW0UB93O8 pic.twitter.com/f8YrsRNEz9