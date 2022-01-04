Инцидент с участием полицейского в центре Риги: пострадавшему назначена экспертиза
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Вечером 29 декабря прошлого года на ул. А. Чака произошел инцидент, одним участником которого стал сотрудник Госполиции. В этой связи Латгальский участок Рижского регионального управления полиции начал административный процесс о нанесении телесных повреждений.

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Как отмечают в полиции, по делу назначена экспертиза, которая должна установить степень тяжести полученных телесных повреждений. Полиция продолжает опрашивать участников конфликта и свидетелей.

Поскольку одним из участников конфликт стал полицейский, Бюро внутренней безопасности Госполиции начало служебную проверку. Уже известно, что полицейский в момент инцидента находился не при исполнении.

"Даже подозрение, что полицейский мог совершить правонарушение, бросает тень на честных и профессиональных коллег, а также категорически противоречит ценностям и работе Госполиции в целом. Подобные действия недопустимы", — говорится в официальном заявлении Госполиции.

Свидетелей конфликта полиция просит звонить по телефонам: 67085929 или 110.

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