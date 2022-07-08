Инцидент в автосалоне: пригрозив пистолетом, мужчина потребовал переписать на себя McLaren

В четверг днем, 7 июля в один из автосалонов в Пардаугаве зашел молодой мужчина. Он подошел к работнику салона, резко вытащил из кармана пистолет и угрожая оружием, потребовал, чтобы на его имя переписали автомобиль McLaren.

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Работник автосалона попытался успокоить мужчину, сказав, что сейчас же подготовит все необходимые документы, только пусть положит пистолет на стол. Нападавший так и сделал. В это время другой работник автосалона, наблюдавший за происходящим со стороны, вызвал полицию.

На место прибыли бойцы спецподразделения Государственной полиции и там же в салоне задержали нарушителя спокойствия. При задержании мужчина не сопротивлялся и спокойно в сопровождении стражей порядка проследовал в участок. Там выяснилось, что мужчина 1993 г.р. ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадал.

Начат уголовный процесс по статье - попытка ограбления.

Выяснилось, что нападавший использовал незарегистрированный газовый пистолет, на хранение и ношение которого у него нет разрешения. В связи с этим начат административный процесс.

В отношении мужчины избрана мера пресечения — полицейский надзор. Назначена экспертиза, чтобы выяснить, не находился ли он в момент нападения под влиянием одурманивающих веществ. Также назначена психиатрическая экспертиза.