Инцидент в Литве: хулиган обстрелял воздушный шар, в котором летели 14 человек

Как сообщили в Департаменте полиции, 19 июля около 21.15 час в Тракайском районе, у деревни Буклес человек несколько раз выстрелил из неустановленного оружия в воздушный шар, в котором в это время летело 14 человек. Во время инцидента никто не пострадал.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По предварительным данным, сообщалось, что во время инцидента были повреждены и воздушный шар, и корзина. Выясняя обстоятельства, при обыске дома в деревне Буклес Тракайского района у мужчины (1982 г.р.) были обнаружены и изъяты два предположительно пневматических ружья.

По факту инцидента начато досудебное расследование в соответствии со статьей 187 ч.2 Уголовного кодекса Литовской Республики (уничтожение или повреждение имущества).