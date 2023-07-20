Инцидент в Литве: хулиган обстрелял воздушный шар, в котором летели 14 человек
Foto: PantherMedia/Scanpix

Как сообщили в Департаменте полиции, 19 июля около 21.15 час в Тракайском районе, у деревни Буклес человек несколько раз выстрелил из неустановленного оружия в воздушный шар, в котором в это время летело 14 человек. Во время инцидента никто не пострадал.

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По предварительным данным, сообщалось, что во время инцидента были повреждены и воздушный шар, и корзина. Выясняя обстоятельства, при обыске дома в деревне Буклес Тракайского района у мужчины (1982 г.р.) были обнаружены и изъяты два предположительно пневматических ружья.

По факту инцидента начато досудебное расследование в соответствии со статьей 187 ч.2 Уголовного кодекса Литовской Республики (уничтожение или повреждение имущества).

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