Индия: обвиняемый в убийстве латвийской туристки задержан за нападение на свидетеля

Полиция Тируваллама (Индия) задержала главного обвиняемого в изнасиловании и убийстве гражданки Латвии Лини Скромане за нападение на ключевого свидетеля по делу.

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Как отмечает местная пресс, Умеш, обвиняемый по этому резонансному делу, и его друг Прасад были привлечены к ответственности за предполагаемые угрозы и жестокое обращение со свидетелем по этому делу. По предварительным данным, злоумышленники напали на жертву, когда тот находился возле своего дома. Полиция заявила, что Умеш требовал, чтобы свидетель отказался от дальнейшей дачи показаний на судебном процессе.

Поскольку это была уже вторая попытка оказания физического воздействия на свидетеля, полиция будет ходатайствовать за отмену залога, который мог бы помочь Удешу снова оказаться на свободе.

Как уже сообщалось ранее, весной 2018 года Лига Скромане вместе с сестрой отправилась на юг Индии, где проходила оздоровительный курс, восстанавливаясь после посттравматического стрессового расстройства. Ее обезглавленное тело в стадии разложения нашли недалеко от мангрового леса в Тирувалламе 21 апреля 2018 года, почти через 40 дней после ее исчезновения.

Несмотря на то, что женщина была обезглавлена, индийская полиция изначально постановила, что Скромане покончила с собой. Однако после сильного давления со стороны семьи убитой и ее бойфренда полиция признала факт убийства.

Полиция заявила, что арестованные по подозрению в преступлении мужчины встретили Скромане на пляже, заманили в лес, где накачали наркотиками. Когда она потеряла сознание, они неоднократно ее изнасиловали. Они также якобы признались, что, когда женщина очнулась, они ее случайно задушили, а затем повесили, чтобы инсценировать самоубийство.

Полиция арестовала двух мужчин, которые приходятся друг другу родственниками — Умеша и Удаяна, которым позже были предъявлены обвинения в убийстве первой степени и изнасиловании. Однако впоследствии они были освобождены под залог и с тех пор продолжали вести свою повседневную жизнь.

Бывший бойфренд Лиги — Эндрю Джордан — в 2020 году заявил, что шансы найти настоящего убийцу своей девушки ограничены уровнем коррупции в полиции Кералы. Джордан рассказал, что суды постоянно откладываются, и складывается устойчивое впечатление, что в Индии не заинтересованы найти и наказать виновных.