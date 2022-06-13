Индия: в аэропорту Мумбаи задержан латвиец с грузом кокаина

В международном аэропорту имени Чатрапати Шиваджи

в Мумбаи сотрудники Управления налоговой разведки Индии задержали 24-летнего гражданина Латвии, подозреваемого в хранении 6,9 кг кокаина.

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Латвийца задержали на основании полученной оперативной информации. Известно, что Артур З. Направлялся из Сан-Паулу (Бразилия) в Мумбаи (Индия) через Доху (Катар).

Как отмечает Free Press Journal, пластиковые пакеты с 6,9 кг кокаина были спрятаны в сумке-тележке, обнаруженной у подозреваемого. Во время допроса гражданин Латвии сообщил, что партию кокаина ему передал гражданин Бразилии и предложил деньги за его доставку.

Решением суда латвиец оставлен под арестом до 21 июня. В настояшее время ведутся поиски других фигурантов этого дела.