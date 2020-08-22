Иностранец предлагал сотруднику Госполиции взятку в размере 50 000 евро

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) обратилось в Генпрокуратуру с просьбой начать уголовне преследование в отношении иностранца, который предлагал полицейскому взятку в размере 50 000 евро.

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Антикоррупционное ведомство начало уголовный процесс 11 апреля 2018 года.

В пресс-центре Генпрокуратуры пояснили, что иностранец подозревается в двух преступлениях — попытке вмешаться в досудебное следствие, а также в попытке передачи взятки в крупных размерах.

Целью взятки было заставить должностное лицо освободить из-под стражи другого иностранного гражданина, который являлся фигурантом уголовного дела, начатого Госполицией, а также уничтожить доказательства, полученные в ходе конкретного расследования в отношении обвиняемого.