Инспекция: во время пандемии резко вырос интерес к детской порнографии

С началом пандемии Covid-19 в Дании, а также во многих других европейских странах утроилось количество посещений сайтов, содержащих детскую порнографию, сообщили агентству LETA в Государственной инспекции по защите прав детей (ГИЗПД).

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Инспекция отметила, что эта информация была обнародована на прошедшей неделе на встрече представителей международных детских и подростковых телефонов доверия и исследователей интернет-безопасности.

Аналогичная информация была представлена на прошедшем в июне заседании созданной Европейской комиссией экспертной группы по безопасной интернет-среде для детей. По результатам исследований, порнографические сайты в месяц собирают больше посещений, чем "Twitter", "Netflix" и "Amazon" вместе взятые.

В ходе встречи подчеркивалось, что фото в обнаженном виде и другие видеоматериалы интимного содержания, которые подростки нередко присылают друг другу, все чаще распространяются в интернете. Иногда, когда пара расстается, одна из сторон распространяет фотографии или видео своего бывшего партнера на порнографических сайтах, чтобы его унизить.

В таких случаях подросток, чьи фото или видео распространяются в интернете, может испытывать сильное чувство вины и стыда, что ограничивает его в возможностях поиска помощи и вызывает чувство отчаяния, а также увеличивает риск самоубийства, подчеркивает директор департамента поддержки семей с детьми ГИЗПД Анда Саулюна.

Как отмечают эксперты, когда дети и подростки самостоятельно пытаются найти ответы на вопросы, связанные с сексуальностью, они пользуются интернетом, в то время как первые ресурсы, найденные в сети, в большинстве случаев неадекватно отражают тему сексуальности, ведь часто это именно порнографические сайты. Дети и подростки в поисках информации легко находят неуместные, нереалистичные материалы, которые принимаются ими за норму и реальность. Поэтому специалисты подчеркивают важность обсуждения вопросов сексуального воспитания в школах и группах по интересам, ведь в противном случае дети начинают искать информацию самостоятельно.

ГИЗПД отмечает, что в обществе бытует ошибочное мнение, что просмотр мальчиками порнографических материалов нормален, и им часто даже предлагают смотреть подобные материалы в целях обучения. В свою очередь в отношении девочек имеется тенденция нормализации насилия. Создаются специальные сайты с различными советами по началу половой жизни и уменьшению физической боли во время полового акта, в то же время там не говорится о возможности отказа от действий сексуального характера, причиняющих боль, и выстраивании с партнером здоровых границ. Информацию такого рода можно найти и на находящихся в свободном доступе интересующих подростков сайтах, например, "Teen Vogue".