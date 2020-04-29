Инспекция здравоохранения не может наказать нарушителей карантина в Улброке из-за карантина
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Инспекция здравоохранения рассматривает возможность наказать двух жителей Улброки за несоблюдение карантина, однако из-за карантина инспекция не может закончить административное дело, сообщает LETA.

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Административное дело о нарушении карантина инспекция начала 22 апреля. На данный момент карантин обоих нарушителей продлен до 2 мая и из-за изоляции оба жителя не могут воспользоваться своими правами ознакомиться с материалами дела и дать объяснения.

Как уже сообщалось, в начале апреля в одном из многоэтажных домов Улброки был установлен карантин, так как двое жителей оказались Covid-19 положительными.

Полиция констатировала, что двое жителей 8 апреля покинули дом. Стражи порядка нашли нарушителей и доставили домой. Дело о нарушении карантина было передано Инспекции здравоохранения.

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