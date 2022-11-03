Инспектору CSDD на экзамене по вождению пытались передать 1000 евро: KNAB начал процесс

Управление по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) обратилось в прокуратуру с просьбой в ускоренном порядке начать уголовное преследование в отношении физического лица, которое, возможно, пыталось передать инспектору Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), принимающему экзамен по вождению, взятку в размере 1000 евро.

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Как следует из материалов уголовного дела, некое физическое лицо предлагало взятку в размере 1000 евро инспектору CSDD за положительный результат экзамена по вождению. Цель предложения взятки заключалась в том, чтобы вернуть этому физлицу водительские права.

Уголовный процесс был начат Антикоррупционным ведомством 31 октября и будет рассматриваться в ускоренном порядке.