Инспекторы не пропустили через границу 500 цветочных луковиц
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Более 500 луковиц тюльпанов, нарциссов и крокусов не прошли проверку должностных лиц Управления Россельхознадзора на МАПП "Бурачки" (российско-латвийская граница) в Псковской области.

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По данным пресс-центра Россельхознадзора, во время карантинного фитосанитарного контроля груза, следовавшего из Литвы в Казахстан, было установлено, что на луковицы отсутствовал фитосанитарный сертификат, подтверждающий их происхождение и карантинное состояние.

Из-за нарушения фитосанитарного законодательства груз вернули обратно в Литву.

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