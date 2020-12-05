Интерпол: организованная преступность заинтересована в вакцинах от Covid-19
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Международная организация уголовной полиции Интерпол предупреждает страны-участницы о том, что сети организованной преступности заинтересовались вакцинами от Covid-19, сообщает LSM. Нападения на поставщиков и получателей могут быть как физическими, так и виртуальными.

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Интерпол предупреждает, что во время гонки вакцин преступные группировки могут пытаться подделывать или красть вакцины от Covid-19 и гриппа. Организация распространила "оранжевое" предупреждение со словами, что во время пандемии зафиксирована невиданная криминальная активность: рекламируются и продаются поддельные вакцины.

Генсекретарь Интерпола Йиргенс Штокс назвал вакцины "жидким золотом" и указал, что пристальное внимание надо уделить цепям поставок. "Преступные организации планируют проникнуть или помешать цепям поставки. Преступные сети могут напасть на общество при помощи поддельных страничек в интернете и поддельных лечебных препаратов, которые могут стать серьезной угрозой для жизни и здоровья", — указал Штокс, добавив, что правоохранительные органы должны быть готовы в активизации преступников.

Кроме того, продавая поддельные препараты, преступники могут пытаться через подозрительные интернет-аптеки выведывать различные данные пользователей, а хакеры могут нападать на системы больниц, блокируя доступ к медицинским данным и требуя выкуп.

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