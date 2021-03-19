Ирландец, перевозивший ввезенный латвийцем кокаин на 2,5 млн евро, осужден на 8 лет

В Ирландии вынесен приговор местному жителю Чарльзу Койлу, признанному виновным в содействии перевозки кокаина гражданином Латвии. Суд приговорил 59-летнего ирландца к 8 годам лишения свободы.

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Мужчина был задержан, когда перевозил в своем фургоне наркотики, выгруженные из автомобиля латвийца. Сотрудники Гарды (полиции), действуя на основании оперативной информации, организовали слежку за въехавшим из Латвии грузовиком.

Койл припарковался рядом с грузовиком на станции техобслуживания в Дублине и взял из него три коробки, которые затем переместил в свой фургон. Позже Гарда перехватила его машину и изъяла наркотики: 1 кг кокаина он спрятал под передним пассажирским сиденьем, еще 35 кг — в

задней части фургона.

Как отмечает Leinster Express, ранее Коул неоднократно привлекался к уголовной ответственности: 10 допущенных им правонарушений касались дорожного движения, остальные — за правонарушения, связанные с лицензиями, когда он управлял пабом.

Койл рассказал следователям, что он покупал и продавал овощи и дезинфицирующие средства для рук, используя для их перевозки свой фургон. Он пояснил, что ему дали инструкции забрать коробки и что он получил инструкции о том, куда он должен их отвезти. За транспортировку ему пообещали 2000 евро.

Напомним, в ноябре 2020 года в Ирландии к 8 годам лишения свободы за провоз 36 кг кокаина был осужден гражданин Латвии Дмитрий В.